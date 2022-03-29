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Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане

Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний.
В регионе
29 марта 2022 г. 18:13
Шесть человек погибли в ДТП в Татарстане

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Татарстане во вторник днем, погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, сообщает МВД по республике.

"В Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

МВД отмечает, что после столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек – водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

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