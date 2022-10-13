Шесть человек погибли в ДТП на юго-востоке Казахстана

Шесть человек стали жертвами автомобильной аварии, которая произошла в четверг в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана, еще четверо получили травмы.

Шесть человек стали жертвами автомобильной аварии, которая произошла в четверг в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана, еще четверо получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"13 октября около 17:30 (15:30, бакинское время) в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин Mercedes и Subaru, в котором шесть человек погибли и четверо травмированы", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 28-летний водитель Mercedes на 69 км трассы Алма-Ата - Кокпек - Коктал выехал на полосу встречного движения, по касательной столкнулся с Subaru и врезался в дерево на обочине дороги.

"На месте происшествия погибли шесть человек, находившиеся в автомашине Mercedes, четверо из которых несовершеннолетние. Еще четверо пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу", - уточнили в министерстве. Там также отметили, что в Mercedes 1992 года выпуска находились 10 человек, семеро из которых - несовершеннолетние.

По факту происшествия начато досудебное расследование.