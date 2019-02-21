Завотделом Александрийской библиотеки: Армяне пропагандируют выдуманный "геноцид", чтобы скрыть свои преступления

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с директором Института истории Национальной академии наук (НАНА), академиком Ягубом Махмудовым посетила Александрийскую библиотеку Арабской Республики Египет.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории НАНА, визит состоялся при поддержке посольства Азербайджана в Египте.

Во время знакомства с Александрийской библиотекой Ягуб Махмудов был проинформирован об истории, читальных залах и фондах библиотеки. Академик поинтересовался наличием книжных фондов об Азербайджане, Кавказе и Центральной Азии, в фонде рукописей историк ознакомился с работами аль-Масуди, Ибн Фадлана и других арабских географов.

Во время встречи с заведующим отделом внешних связей и протокола Александрийской библиотеки Шерифом Риядом, азербайджанский ученый, говоря об истории отношений между Азербайджаном и Египтом, отметил, что наша страна сыграла важную роль в истории исламской культуры.

Ягуб Махмудов напомнил, что бывший директор библиотеки Исмаил Серагельдин является почетным доктором Института истории НАНА, и в 2015 году в Александрийской библиотеке прошла международная конференция, посвященная великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви и церемония открытия бюста гениального мыслителя.

Ягуб Махмудов проинформировал Шерифа Рияда о переселении армян на азербайджанские земли и актах геноцида против нашего народа. В конце встречи Александрийской библиотеке были преднесены издания Института истории на арабском языке – "Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана", "Реальная история и вымысел о "Великой Армении"" и брошюры об Иреванском ханстве.

Шериф Рияд заявил, что эти публикации важны для библиотеки, отметив: "Армяне пропагандируют по всему миру выдуманный "геноцид армян" с тем, чтобы скрыть свои преступления".

Шериф Рияд преподнес Институту истории справочник об Александрийской библиотеке и издание "Камень Розетты".

Визит азербайджанской делегации в Александрию завершился посещением крепости Гайытбек (1477 г.), относящейся к периоду мамлюков.