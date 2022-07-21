Шентоп: Турция, Азербайджан и Пакистан - три ведущие демократии исламского мира

Главы парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана намерены продолжить интенсивные контакты и сотрудничество.

Главы парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана намерены продолжить интенсивные контакты и сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, открывая вторую трехстороннюю встречу спикеров парламентов трех стран в Стамбуле. В ней участвовали председателей парламентов Азербайджана, Пакистана – Сахиба Гафарова, Асад Кайсер.

"Наше единство придаст нам большую стойкость, в том числе, в противодействии насилию и терроризму. Уверен, что наши страны будут с большей решимостью противостоять дискриминации и исламофобии", - сказал Шентоп.

По его словам, отношения между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном носят особый характер. "Наш диалог находится на уровне, которого могут достичь лишь немногие народы и страны. Он основан на узах братства, общей истории, культуре и религии", - отметил спикер турецкого парламента.

Шентоп назвал Турцию, Азербайджан и Пакистан "тремя ведущими демократиями исламского мира".