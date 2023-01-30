Шентоп: Придаем особое значение турецко-азербайджано-пакистанским отношениям

"Официальная Анкара придает особое значение трехсторонним отношениям между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном".
Как сообщает Report, об этом сказал спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на встрече с вице-спикером пакистанского парламента Захидом Акрамом Дуррани.
Шентоп отметил, что в этом году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Турцией и Пакистаном. Он сказал, что в них есть положительный прогресс, отношения развиваются хорошо.
По его словам, официальная Анкара наряду с пакистано-турецкими отношениями придает особое значение механизму трехсторонних отношений между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.