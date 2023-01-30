О нас

Шентоп: Придаем особое значение турецко-азербайджано-пакистанским отношениям

Шентоп: Придаем особое значение турецко-азербайджано-пакистанским отношениям "Официальная Анкара придает особое значение трехсторонним отношениям между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном".
В регионе
30 января 2023 г. 05:20
Шентоп: Придаем особое значение турецко-азербайджано-пакистанским отношениям

"Официальная Анкара придает особое значение трехсторонним отношениям между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном".

Как сообщает Report, об этом сказал спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на встрече с вице-спикером пакистанского парламента Захидом Акрамом Дуррани.

Шентоп отметил, что в этом году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Турцией и Пакистаном. Он сказал, что в них есть положительный прогресс, отношения развиваются хорошо.

По его словам, официальная Анкара наряду с пакистано-турецкими отношениями придает особое значение механизму трехсторонних отношений между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şentop: “Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət veririk”

Самое читаемое

Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Глава cлужбы пограничной охраны Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан
ФотоГлава cлужбы пограничной охраны Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан
23 января 2023 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi