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Шентоп: Мы должны укреплять связи между тюркоязычными странами через транспортное сообщение Азербайджан-Нахчыван

Шентоп: Мы должны укреплять связи между тюркоязычными странами через транспортное сообщение Азербайджан-Нахчыван "Мы должны еще больше укрепить наши связи с помощью таких шагов, как Международный коридор Восток-Запад-Центр и транспортное сообщение Азербайджан-Нахчыван через Каспийское море. Это позволит нашим странам расти как центр торговли, транспорта и производст
В регионе
25 июня 2022 г. 08:48
Шентоп: Мы должны укреплять связи между тюркоязычными странами через транспортное сообщение Азербайджан-Нахчыван

"Мы должны еще больше укрепить связи с помощью таких шагов, как Международный коридор Восток-Запад-Центр и транспортное сообщение Азербайджан-Нахчыван через Каспийское море. Это позволит нашим странам расти как центр торговли, транспорта и производства, сближая их друг с другом".

Как передает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, говоря об отношениях между государствами-членами ТюркПА.

Председатель парламента отметил, что укрепление транспортных сетей между странами-членами ТюркПА имеет особое значение.

"В сфере торговли, экономики, здравоохранения, образования, культуры, туризма, обороны и многих других сфер в целом предстоит еще долгий путь. Как тюркские государства мы должны попытаться привести международную систему к структуре, основанной на справедливости, далекой от двойных стандартов", - сказал Мустафа Шентоп.

Он отметил, что потенциал тюркоязычных стран по многим направлениям намного выше современного уровня.

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Версия на английском языке Sentop: Necessary to strengthen ties among Turkic-speaking countries via Azerbaijan-Nakhchivan transport link
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentop: “Türkdilli ölkələrin əlaqələrini gücləndirməliyik”

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