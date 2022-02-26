О нас
Аудио новости

Шебелинский НПЗ приостановил работу из-за рисков военных действий, персонал эвакуирован

Шебелинский НПЗ приостановил работу из-за рисков военных действий, персонал эвакуирован Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Украины приостановил работу из-за рисков военных действий.
В регионе
26 февраля 2022 г. 16:10
Шебелинский НПЗ приостановил работу из-за рисков военных действий, персонал эвакуирован

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Украины приостановил работу из-за рисков военных действий.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По ее данным, персонал эвакуирован. Работу объектов планируется возобновить после стабилизации ситуации.

Шебелинский НПЗ принадлежит АО "Укргазвыдобування" - 100%-ной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины". Входит в нефтяной дивизион группы. В его составе также Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа - Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi