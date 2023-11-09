Шавкат Мирзиёев предложил создать совместный консультативный комитет по туризму стран ОЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул важность расширения туристических связей стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Странам-членам Организации экономического сотрудничества (ОЭС) следует активнее налаживать связи во многих сферах, туризм является одним из приоритетных. Этому способствовало бы создание консультативного совета по туризму стран организации.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, с такой инициативой выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества.

Глава Узбекистана предложил создать совместный консультативный совет по туризму стран-членов ОЭС. Он отметил, что первое заседание этого консультативного совета можно провести в Узбекистане.