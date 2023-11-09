Шавкат Мирзиёев: Экономики стран ОЭС демонстрируют устойчивые темпы развития

Экономики стран Организации экономического сотрудничества, участником которой является, в том числе, и Азербайджан, демонстрируют устойчивые темпы развития.

Экономики стран Организации экономического сотрудничества, участником которой является, в том числе, и Азербайджан, демонстрируют устойчивые темпы развития.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент Узбекистана заявил в своем выступлении на открытии саммита ОЭС.

Глава Узбекистана Ш.Мирзиёев выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за успешное председательство в ОЭС, где Азербайджан исполнял эту роль до октября нынешнего года. Он отметил, что за время своего председательства Баку выступил с рядом значимых инициатив и внес серьезный вклад в деятельность организации.

"Для улучшения экономического сотрудничества между странами-участниками Узбекистан предлагает принять соглашение об упрощении торговли в рамках ОЭС, которую разработали узбекские эксперты", - сказал Ш. Мирзеёв.

Глава Узбекистана также отметил, что запуск мультимодальных транспортных коридоров отвечает интересам всех государств-членов ОЭС.

"Стран-участников нашей организации неразрывно связывают общая история, богатая культура и схожие ценности", - добавил он.