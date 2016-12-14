Шавкат Мирзиеев принял присягу президента Узбекистана

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусалимов вручил Мирзиееву удостоверение президента Узбекистана.

Затем избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности.

Напомним, 4 декабря в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Мирзиеев, выдвинутый от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), набрал 88,61% голосов.