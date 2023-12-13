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Шарль Мишель: Совет ЕС работает над организацией встречи лидеров Азербайджана и Армении

Шарль Мишель: Совет ЕС работает над организацией встречи лидеров Азербайджана и Армении Совет Европейского Союза продолжает прилагать усилия для организации встречи между лидерами Азербайджана и Армении.
В регионе
13 декабря 2023 г. 18:19
Шарль Мишель: Совет ЕС работает над организацией встречи лидеров Азербайджана и Армении

Совет Европейского Союза продолжает прилагать усилия для организации встречи между лидерами Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом в интервью армянскому порталу "Azatutyun" заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

По его словам, для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном необходимо мирное соглашение, которое должно быть основано на процессе демаркации: "В то же время оно может стать позитивной основой, которую мы сможем использовать в качестве инструмента для нашего сотрудничества в регионе".

Мишель отметил, что это также поспособствует развитию экономики других стран Южно-Кавказского региона, в том числе Грузии.

"Основным направлением переговоров является урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Charles Michel: The European Council continues its efforts to organize meeting between leaders of Azerbaijan and Armenia 
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüşün təşkilinə çalışırıq"

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