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Шарль Мишель: Принятие правильных решений по Евросоюзу зависит от властей Грузии

Шарль Мишель: Принятие правильных решений по Евросоюзу зависит от властей Грузии Будущее Грузии - в семье Евросоюза, но принятие правильных решений для осуществления необходимых реформ зависит от властей Грузии.
В регионе
3 июня 2023 г. 05:14
Шарль Мишель: Принятие правильных решений по Евросоюзу зависит от властей Грузии

Будущее Грузии - в семье Евросоюза, но принятие правильных решений для осуществления необходимых реформ зависит от властей Грузии.

Как передает Report со ссылкой на NewsGeorgia, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

Мишель напомнил властям Грузии, что предстоящие месяцы - «окно возможностей для того, чтобы сделать четкий выбор - не для того, чтобы угодить Брюсселю, а четкий выбор, чтобы убедиться, что будущее Грузии будет основано на фундаментальных европейских ценностях: мире, благополучии, экономическом и социальном развитии».

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Aİ ilə bağlı düzgün qərarların qəbulu Gürcüstan hakimiyyətindən asılıdır”

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