Шамиль Айрым: Солидарность Азербайджана и Турции усиливает Организацию тюркских государств

Вручение медали от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева - это признание усилий всех, кто работает над укреплением турецко-азербайджанской солидарности и развитием совместных инициатив.

Вручение медали от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева - это признание усилий всех, кто работает над укреплением турецко-азербайджанской солидарности и развитием совместных инициатив.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, комментируя вручение ему юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Он подчеркнул, что награда вдохновляет его завершить начатые проекты и распространять примеры отношений между братскими странами: "5-6 декабря прошлого года состоялась международная конференция на тему безопасного возвращения западных азербайджанцев в свои дома. Итоговый документ конференции был представлен в ООН. То есть права западных азербайджанцев теперь закреплены в ООН. Поэтому мы продолжим нашу деятельность как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, в соглашении, подписанном между Арменией, Азербайджаном и Россией в 2020 году, статья 9 касается открытия Зангезурского коридора".

По его словам, Армения, ставшая жертвой интересов Франции, не хочет соблюдать это соглашение: "Франция делает все возможное для вооружения Армении. Но несмотря на все эти искусственные препятствия, мы верим, что справедливость снова восторжествует, и зангезурский вопрос будет решен в 2025 году".

Айрым добавил, что солидарность Азербайджана и Турции в регионе усиливает Организацию тюркских государств. Он выразил надежду на международное признание Турецкой Республики Северного Кипра и дальнейший рост влияния организации.