Шалва Папуашвили: Призывы к войне за счет других - это лицемерие

Некоторые европейские лидеры заинтересованы в продолжении российско-украинской войны, но избегают реальной ответственности и рисков.

Некоторые европейские лидеры заинтересованы в продолжении российско-украинской войны, но избегают реальной ответственности и рисков.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на заявление экс-министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Судя по заявлениям части европейских политиков, они хотят одержать победу над Россией, однако - руками Украины, и чтобы борьба велась не на их собственной территории, а где-то в другом месте. Призывы к войне за счет других - это лицемерие", - отметил он.

Папуашвили подчеркнул, что правительство Грузии не поддалось давлению по отправке добровольцев в Украину и прямому применению санкций против России, тем самым сохранив безопасность страны.

"Переговоры, начатые в третью годовщину начала российско-украинской войны, должны быть направлены на достижение мира, а не на войну, и их должны вести ответственные государства, а не те, кто хочет удовлетворить свои интересы за счет других", - подчеркнул председатель грузинского парламента.

Отметим, что бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе выступления на прошедшей на днях Мюнхенской конференции рекомендовал международному сообществу продолжать войну.