Шалва Папуашвили обеспокоен заявлением премьера Швеции о легализации однополых браков как условии вступления в ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил обеспокоенность в связи с заявлением премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который назвал легализацию однополых браков предварительным условием для вступления в Европейский союз.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил обеспокоенность в связи с заявлением премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который назвал легализацию однополых браков предварительным условием для вступления в Европейский союз.

Как передает Report, об этом он написал в социальных сетях.

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что премьер-министр Швеции называет легализацию однополых браков предварительным условием для вступления в Европейский союз, что противоречит формальным требованиям процесса присоединения", - заявил Папуашвили.

Он отметил, что, учитывая возможность блокировки интеграционного процесса любой страной-членом ЕС, особенно важно, чтобы посольство Швеции дало разъяснение: является ли выдвинутое условие официальной позицией Стокгольма в отношении стран-кандидатов.