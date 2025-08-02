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Шалва Папуашвили обеспокоен заявлением премьера Швеции о легализации однополых браков как условии вступления в ЕС

Шалва Папуашвили обеспокоен заявлением премьера Швеции о легализации однополых браков как условии вступления в ЕС Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил обеспокоенность в связи с заявлением премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который назвал легализацию однополых браков предварительным условием для вступления в Европейский союз.
В регионе
2 августа 2025 г. 16:40
Шалва Папуашвили обеспокоен заявлением премьера Швеции о легализации однополых браков как условии вступления в ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил обеспокоенность в связи с заявлением премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который назвал легализацию однополых браков предварительным условием для вступления в Европейский союз.

Как передает Report, об этом он написал в социальных сетях.

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что премьер-министр Швеции называет легализацию однополых браков предварительным условием для вступления в Европейский союз, что противоречит формальным требованиям процесса присоединения", - заявил Папуашвили.

Он отметил, что, учитывая возможность блокировки интеграционного процесса любой страной-членом ЕС, особенно важно, чтобы посольство Швеции дало разъяснение: является ли выдвинутое условие официальной позицией Стокгольма в отношении стран-кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: İsveçin eynicinslilərin nikahının leqallaşdırılmasını Gürcüstanın Aİ-yə üzvlük şərti kimi irəli sürməsi narahatlıq doğurur

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