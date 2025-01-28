Шалва Папуашвили: Надеюсь, ПАСЕ не превратится в политический инструмент

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не должны допустить превращения организации в политический инструмент, так как это навредит ассамблее.
Как сообщает грузинское бюро Report, в своем заявлении журналистам он отметил, что грузинская делегация в ПАСЕ четко и прямо выражает позицию грузинского народа.
Он добавил, что суть ПАСЕ - это платформа для диалога, и недопустимо превращение этой платформы в инструмент определенными политическими группами: "Надеюсь, что ПАСЕ не превратится в политический инструмент".
Председатель парламента обвинил оппозицию и поддерживающую их "Европейскую народную партию" в деятельности против Грузии.
"Оппозиция представляет интересы не Грузии, а зарубежных политических групп и пытается навредить нашей стране. Их цель - втянуть Грузию в напряженность с Россией", - подчеркнул Папуашвили.