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Шалва Папуашвили: ЕС должен осудить действия грузинских НПО, призывающих к насилию

Шалва Папуашвили: ЕС должен осудить действия грузинских НПО, призывающих к насилию 10:21 Европейское финансирование не должно направляться на насилие.
В регионе
4 июня 2025 г. 10:53
Шалва Папуашвили: ЕС должен осудить действия грузинских НПО, призывающих к насилию

Тбилиси требует от ЕС осуждения деятельности НПО, призывающих к экстремистским действиям против властей Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в письме председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили послу Европейского Союза (ЕС) в Грузии Павлу Герчинскому.

Папуашвили выразил обеспокоенность тем, что посол не осудил насильственные и полные ненависти призывы некоторых НПО в Грузии, финансируемых со стороны ЕС.

В своем заявлении он отметил, что некоторые группы, финансируемые ЕС, проводят кампанию оскорблений и насилия против правительства и парламента Грузии: "Миссия ЕС в Грузии должна открыто осудить эту опасную пропаганду. В противном случае, это молчание приводит к легитимизации экстремизма".

Спикер добавил, что НПО, действующие на средства ЕС, в последнее время начали объявлять парламент и правительство "нелегитимными". По его мнению, это открытое нападение на демократические институты, и экстремистские призывы прикрываются под европейскими ценностями.

Папуашвили также обратился к международным донорам с требованием предотвратить финансовую поддержку экстремистских целей: "Ответственное донорство - это не выбор, а международное обязательство. ЕС не должен уклоняться от этой ответственности".

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili Aİ səfirinə: Avropa maliyyəsi zorakılığa yönəlməməlidir

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