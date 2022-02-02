Шалленберг: Нормализация отношений между Турцией и Армений важно для региона

Нормализация отношений Армении и Турции будет большим шагом для всего региона.

Нормализация отношений Армении и Турции будет большим шагом для всего региона.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал глава австрийского МИД Александр Шалленберг в ходе пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

По его словам, нужно работать над установлением доверия и снижением напряженности в регионе.

"Делаются сознательные шаги в направлении нормализации отношений с соседней Турцией. Это будет большим шагом для народа Армении и всего региона", - сказал Шалленберг.