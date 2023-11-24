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Шахраманян прибыл в комиссию парламента Армении по 44-дневной войне

Шахраманян прибыл в комиссию парламента Армении по 44-дневной войне Экс-глава сепаратистов в Карабахе Самвел Шахраманян прибыл на заседание временной армянской парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.
В регионе
24 ноября 2023 г. 11:45
Шахраманян прибыл в комиссию парламента Армении по 44-дневной войне

Экс-глава сепаратистов в Карабахе Самвел Шахраманян прибыл на заседание временной армянской парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание проходит в закрытом режиме.

В середине ноября появилась информация о том, что Шахраманян принял предложение главы временной парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны Андраника Кочаряна.

Отметим, что в заседании комиссии дважды принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. До этого в заседаниях участвовали экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба Армении Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, другие высокопоставленные лица. Еще некоторые бывшие чиновники отклонили приглашение. В частности, на вопросы комиссии не захотели ответить экс-глава МИД Вардан Осканян, бывший начальник Генштаба Мовсес Акопян, экс-замглавы Генштаба Тиран Хачатрян.

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Версия на азербайджанском языке Şahramanyan ifadə vermək üçün Ermənistan parlamentinə gəlib

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