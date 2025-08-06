Шахин Мустафаев совершит визит в Иран

10:12 Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отправится с визитом в Иран

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ближайшее время намерен посетить Иран.

Как передает Report со ссылкой на News.mrud.ir, об этом он сообщил в ходе встречи с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садеги в Туркменбаши.

В ходе встречи Мустафаев и Садеги, возглавляющие Азербайджано-иранскую совместную комиссию по экономическому сотрудничеству, обсудили вопросы развития экономического и административного взаимодействия между двумя странами, особенно в области приграничных проектов.

Стороны подчеркнули необходимость ускорения реализации совместных проектов, включая строительство пограничного терминала "Астара" и приграничных мостов.

"Достигнута договоренность о визите Шахина Мустафаева в иранский город Астара для ознакомления на месте с текущим состоянием реализации проектов. В рамках предстоящей поездки планируется обсуждение различных экономических вопросов, проведение переговоров и обмен мнениями о продвижении проектов и устранении возможных препятствий.