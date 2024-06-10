Шафиев: Неготовность Армении изменить Конституцию может говорить о нежелании мира с Баку

Неготовность Армении изменить свою Конституции может говорить о нежелании установить мир с Баку.

Неготовность Армении изменить свою Конституцию может говорить о нежелании установить мир с Баку.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его мнению, изменение Конституции Армении на данный момент касается международного права и является не совсем внутренним делом, так как Баку и Ереван работают над мирным договором.

"Целая группа законодательных актов в Армении, исходя из Конституции, не признают территориальную целостность Азербайджана и суверенитет над Карабахом. В свое время Кочарян был избран президентом, несмотря на то, что не имел пяти лет ценза оседлости в Армении, и Конституционный суд счел его проживание в Карабахе как за проживание на территории Армении. Поэтому, естественно, этот вопрос должен быть решен", - считает Шафиев.

Председатель правления ЦАМО подчеркнул, что в этом вопросе прецедентом может служить Белфастское соглашение: "Это самый хороший и относительно свежий прецедент от 1998 года. По этому соглашению Ирландия обязалась провести изменения в Конституции и признать полный суверенитет Великобритании над Северной Ирландией".

Шафиев предположил, что возможно в мирном договоре будет какая-то ссылка относительно обязательств Армении по изменению Конституции.

"Однако, процесс внесения поправок в основной закон Армении желательно совершить до подписания мирного договора. Если не получится к тому времени, то должны быть указаны какие-то конкретные сроки, что в течение года с подписания Конституция Армении должна быть изменена", - подытожил он.