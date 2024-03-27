Сгоревший Crocus City Hall оказался в залоге у Газпромбанка

Концертный зал Crocus City Hall, пострадавший от теракта на прошлой неделе, находится в залоге у Газпромбанка.

Концертный зал Crocus City Hall, пострадавший от теракта на прошлой неделе, находится в залоге у Газпромбанка.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в выписке из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

Согласно документу, здание площадью свыше 38 тыс. кв. м. заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Более того, упомянутый договор ранее перезаключался. В залог Газпромбанку же здание попало по итогам переуступки в декабре 2022 года.

Нападение на подмосковный концертный зал "Crocus City Hall произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.

По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.