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Сгоревший Crocus City Hall оказался в залоге у Газпромбанка

Сгоревший Crocus City Hall оказался в залоге у Газпромбанка Концертный зал Crocus City Hall, пострадавший от теракта на прошлой неделе, находится в залоге у Газпромбанка.
В регионе
27 марта 2024 г. 09:31
Сгоревший Crocus City Hall оказался в залоге у Газпромбанка

Концертный зал Crocus City Hall, пострадавший от теракта на прошлой неделе, находится в залоге у Газпромбанка.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в выписке из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

Согласно документу, здание площадью свыше 38 тыс. кв. м. заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Более того, упомянутый договор ранее перезаключался. В залог Газпромбанку же здание попало по итогам переуступки в декабре 2022 года.

Нападение на подмосковный концертный зал "Crocus City Hall произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.

По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

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Версия на английском языке Burned Crocus City Hall pledged to Russia’s Gazprombank

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