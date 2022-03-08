СГБ: В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем

В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем.

В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

Отмечается, что граждане России, Беларуси и других стран, приезжающие в Грузию, не склонны к деятельности, представляющей угрозу для безопасности страны.

В последние дни в Грузии распространяется дезинформация о массовом и неконтролируемом притоке в страну иностранцев, в частности граждан России и Беларуси, о провокаторах, террористических группировках, и это вызывает беспокойство среди общественности.

В СГБ отметили, что число прибывших в Грузию не превышает показатель аналогичного периода прошлого года.