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СГБ: В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем

СГБ: В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем.
В регионе
8 марта 2022 г. 16:14
СГБ: В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем

В Грузии ситуация, связанная с безопасностью, находится под полным контролем.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

Отмечается, что граждане России, Беларуси и других стран, приезжающие в Грузию, не склонны к деятельности, представляющей угрозу для безопасности страны.

В последние дни в Грузии распространяется дезинформация о массовом и неконтролируемом притоке в страну иностранцев, в частности граждан России и Беларуси, о провокаторах, террористических группировках, и это вызывает беспокойство среди общественности.

В СГБ отметили, что число прибывших в Грузию не превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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Версия на английском языке State Security Service: Security situation in Georgia under full control
Версия на азербайджанском языке DTX: “Gürcüstanda təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət tam nəzarət altındadır”

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