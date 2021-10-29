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СГБ: В Грузии планировалась подготовка госпереворота

СГБ: В Грузии планировалась подготовка госпереворота В Грузии планировалась подготовка государственного переворота.
В регионе
29 октября 2021 г. 19:59
СГБ: В Грузии планировалась подготовка госпереворота

В Грузии планировалась подготовка государственного переворота.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было сказано на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии (СГБ).

Отмечается, что сторонники третьего президента Михаила Саакашвили намеревались осуществить антигосударственные действия. Они планировали перекрыть дороги, создать хаос, в случае если экс-главу государства переведут в больницу или другую тюрьму.

СГБ также представила аудиозапись, доказывающую обсуждение этих планов.

По факту проводится расследование в соответствии со статьями Уголовного кодекса о насильственном изменении конституционного строя, государственном перевороте, действиях, направленных на насильственный захват власти.

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Версия на английском языке Georgia’s security service blames Saakashvili supporters for plotting coup
Версия на азербайджанском языке DTX: "Gürcüstanda dövlət çevrilişinə hazırlıq planlaşdırılıb"

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