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СГБ Грузии заявила о планах оппозиции сорвать президентские выборы

СГБ Грузии заявила о планах оппозиции сорвать президентские выборы Организаторы протестных акций в Грузии планируют сорвать избрание президента страны 14 декабря и с этой целью максимально обострить ситуацию, в результате чего могут погибнуть несколько человек.
В регионе
10 декабря 2024 г. 15:01
СГБ Грузии заявила о планах оппозиции сорвать президентские выборы

Организаторы протестных акций в Грузии планируют сорвать избрание президента страны 14 декабря и с этой целью максимально обострить ситуацию, в результате чего могут погибнуть несколько человек.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии (СГБ).

"Согласно полученной информации, организаторы деструктивных и преступных действий планируют, чтобы процесс выборов президента Грузии, назначенный на 14 декабря 2024 года, не состоялся, и [рассчитывают] всеми силами помешать избранию шестого президента Грузии, что искусственно вызовет кризис власти", - говорится в заявлении.

В сообщении содержится призыв к гражданам проявлять максимальную осторожность, чтобы не стать участником или жертвой замысла организаторов протестов.

"Жертвами людей организаторы преступных действий попытаются усилить протестный заряд и поощрить радикальные настроения, которые по их замыслу должны перерасти в неконтролируемые процессы, и обвинить во всем этом правительство", - сообщает СГБ.

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