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СГБ Грузии проводит обыск в доме блогера из-за сообщений о терроризме

СГБ Грузии проводит обыск в доме блогера из-за сообщений о терроризме Служба госбезопасности Грузии (СГБ) проводит обыск в доме и гараже блогера, члена ультраправой организации "Аль-инфо" Беки Вардосанидзе в рамках расследования дела о ложных сообщениях о терроризме.
В регионе
31 января 2024 г. 14:08
СГБ Грузии проводит обыск в доме блогера из-за сообщений о терроризме

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) проводит обыск в доме и гараже блогера, члена ультраправой организации "Аль-инфо" Беки Вардосанидзе в рамках расследования дела о ложных сообщениях о терроризме.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обыски проводятся сотрудниками Контртеррористического центра. Из дома блогера изъято различное компьютерное и электронное оборудование для передачи информации, которые проверят эксперты.

По данным СГБ, с электронной почты, использованной конкретным лицом, в различные ведомства были отправлены сообщения, содержащие угрозы террористического характера.

"Указанный пользователь отправил на официальную электронную почту СГБ, Тбилисского департамента полиции МВД, а также телекомпании "Имеди" сообщение, содержащее угрозы террористического содержания. В тексте указано, что взрывные устройства были установлены в клубе "Басиани", "Баре Рати" и на сцене, расположенной на проспекте Руставели, в рамках новогодних мероприятий, а также на прилегающей территории и в различных автомобилях", – говорится в заявлении.

Расследование по делу продолжается. Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля в СГБ.

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