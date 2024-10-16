О нас

СГБ Грузии предупредила о планируемой провокации в преддверии выборов

СГБ Грузии предупредила о планируемой провокации в преддверии выборов 09:26
В регионе
16 октября 2024 г. 09:41
СГБ Грузии предупредила о планируемой провокации в преддверии выборов

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) предупредила о планируемой провокации накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на СГБ.

Согласно информации, группы, связанные с политическими кругами, планируют распространять фейковые видео и аудиозаписи, используя голоса и видеозаписи представителей правительства Грузии: "Фейковые аудиозаписи будут представлены как утечка данных из Службы государственной безопасности. Целью распространения этой информации является создание противостояния между ветвями власти, разжигание вражды между правительством и православной церковью, а также ухудшение отношений между правительством и западными партнерами".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DTX seçki ərəfəsində planlaşdırılan təxribat barədə xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
9 октября 2024 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi