СГБ Грузии предупредила о планируемой провокации в преддверии выборов

09:26

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) предупредила о планируемой провокации накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на СГБ.

Согласно информации, группы, связанные с политическими кругами, планируют распространять фейковые видео и аудиозаписи, используя голоса и видеозаписи представителей правительства Грузии: "Фейковые аудиозаписи будут представлены как утечка данных из Службы государственной безопасности. Целью распространения этой информации является создание противостояния между ветвями власти, разжигание вражды между правительством и православной церковью, а также ухудшение отношений между правительством и западными партнерами".