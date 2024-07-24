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СГБ Грузии подтвердил расследование подготовки покушения на Иванишвили

СГБ Грузии подтвердил расследование подготовки покушения на Иванишвили Служба госбезопасности (СГБ) Грузии проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократиче
В регионе
24 июля 2024 г. 11:13
СГБ Грузии подтвердил расследование подготовки покушения на Иванишвили

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Служба госбезопасности расследует факты подготовки преступных действий в Грузии, включая убийство почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, организованные и профинансированные находящимися в Украине бывшими высокопоставленными чиновниками властей Грузии и бывшими сотрудниками силовых ведомств", - говорится в сообщении СГБ.

Цель преступных действий - свержение государственной власти насильственным путем деструктивными силами на фоне беспорядков в стране и ослабления власти, отмечено в заявлении.

"По уголовному делу проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых конкретные лица вызываются в следственный орган для допроса в качестве свидетелей", - говорится в сообщении.

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