СГБ Грузии: Граждане Сербии готовили молодежь к революции в стране

Истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID) - установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны были стать

Истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID) - установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны были стать ядром революционных процессов в стране.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении СГБ страны.

Согласно данным следствия, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября этого года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.

В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году. В разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, в Украине и других государствах.

"Они активно обучали методам формирования протестных настроений и тактике проведения насильственных митингов", - отметили в СГБ.

По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Сикман и Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии.

В СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор".

"Указанные организации имеют определенный практический опыт участия в революционных процессах, происходящих в зарубежных странах, и обучения тому, как организовывать насильственные протесты", - сообщили в СГБ.

СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.