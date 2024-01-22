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СГБ Грузии: Анонимные сообщения о минировании в Батуми и Тбилиси поступили из-за рубежа

СГБ Грузии: Анонимные сообщения о минировании в Батуми и Тбилиси поступили из-за рубежа Анонимные сообщения о заложенной бомбе в различных местах черноморского курортного города Батуми поступили из-за рубежа, где отображался номер мобильного телефона несовершеннолетнего гражданина Грузии.
В регионе
22 января 2024 г. 11:28
СГБ Грузии: Анонимные сообщения о минировании в Батуми и Тбилиси поступили из-за рубежа

Анонимные сообщения о заложенной бомбе в различных местах черноморского курортного города Батуми поступили из-за рубежа, где отображался номер мобильного телефона несовершеннолетнего гражданина Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии.

В связи с полученными сообщениями контртеррористическими подразделениями СГБ Грузии и МВД страны были приняты специальные меры в батумских торговых центрах и учебных заведениях, где не обнаружили взрывчатые вещества или устройства.

"Посетители и сотрудники нескольких торговых центров Батуми "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" 21 января были срочно эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, а 20 января в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул", - сказано в сообщении.

СГБ Грузии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о терроризме. В рамках проводимых оперативных и следственных мероприятий с целью идентификации инициатора сообщений были уведомлены соответствующие ведомства стран-партнеров для получения помощи.

Кроме того, ложные сообщения о теракте в торговом центре "Галерия Тбилиси" 30 декабря 2023 года и 17 января текущего года также были получены из-за рубежа, и они были связаны с международными сетевыми играми, в которых участвуют несовершеннолетние лица из разных стран, включая Грузию.

По информации Службы госбезопасности, также идентифицирована группа конкретных лиц за рубежом в качестве инициатора этих сообщений. В связи с данным фактом Антитеррористический центр СГБ Грузии ведет расследование.

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Версия на английском языке State Security Service of Georgia: Anonymous bomb reports in Batumi, Tbilisi came from abroad

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