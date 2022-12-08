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Сформировать единое научно-инновационное пространство ЕАЭС предложил глава ЕЭК

Сформировать единое научно-инновационное пространство ЕАЭС предложил глава ЕЭК Сформировать единое научно-инновационное пространство ЕАЭС предложил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
В регионе
8 декабря 2022 г. 12:58
Сформировать единое научно-инновационное пространство ЕАЭС предложил глава ЕЭК

Сформировать единое научно-инновационное пространство ЕАЭС предложил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, он выступил на научной конференции, которая проходит в рамках Бишкекского инвестиционного саммита.

По его словам, научно обоснованные подходы и эффективные наукоемкие разработки должны стать ключевым элементом технического перевооружения и инновационного развития ЕАЭС.

"Для реализации задуманного надо пересмотреть подходы к регулированию научной сферы... Треть работы ЕЭК заключается в сближении нормативно-правовых актов, которые принимаются на национальном уровне… Мы предлагаем сформировать единое научное инновационное пространства ЕАЭС", - сказал Мясникович.

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