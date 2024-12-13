Сеть Starlink получила лицензию на деятельность в Армении

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении выдала лицензию на деятельность в республике сети Starlink.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении выдала лицензию на деятельность в республике сети Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

"Решениями заседаний, состоявшихся 4 и 13 декабря в КРОУ, заявки компании АО "Starlinkam" по деятельности на территории Республики Армения были удовлетворены", - написал Айрапетян в соцсети.

По его словам, заявки касались выдачи лицензии на эксплуатацию сети электронной связи общего пользования, выдачи разрешения на использование радиочастотных диапазонов на вторичной основе для организации сети электронной связи общего пользования, эксплуатируемой глобальными системами спутниковой связи.

"Таким образом, лицензирование и разрешения обеспечены, и сейчас мы вступаем в этап тестирования, которое, надеюсь, завершится в ближайшие месяцы, и услуга заработает в полную силу", - отметил Айрапетян.