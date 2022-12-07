Сестра Хаменеи поддержала антиправительственные выступления

Сестра верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи Бадри Хоссейни Хаменеи выступила с осуждением репрессий со стороны властей в отношении участников акций протеста, продолжающихся в стране с середины сентября.

Сестра верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи Бадри Хоссейни Хаменеи выступила с осуждением репрессий со стороны властей в отношении участников акций протеста, продолжающихся в стране с середины сентября.

Как передает Report, об этом передает ТАСС.

В письме, выдержки из которого привел в Twitter ее сын Махмуд Морадхани, она выразила поддержку участникам антиправительственных выступлений.

По ее словам, члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) должны как можно скорее сложить оружие и перейти на сторону демонстрантов, пока не стало слишком поздно.

Она выразила желание, чтобы иранский народ "победил и сверг деспотический режим".

Власти Ирана 28 ноября арестовали племянницу верховного руководителя исламской республики Фариде Мурадхани после того, как она призвала иностранные правительства разорвать связи с Тегераном.

Фариде и Махмуд Мурадхани - дети священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на Бадри Хоссейни Хаменеи. CNN утверждает, что Техрани умер в октябре.