Сержа Саргсяна обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах.
Как передает Report со ссылкой на
"Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде", - отметили в ведомстве.
Ранее адвокат экс-главы государства Амрам Макинян сообщил, что речь идет о деле скандально известной предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время подкупала высокопоставленных чиновников.
Изначально Амбарцумян утверждала, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Теперь она изменила показания.
Макинян в связи с этим обратил внимание на то, что власти лишь через три года после показаний предпринимательницы Амбарцумян вдруг решили, что она все-таки давала взятки, в том числе и Саргсяну, который два года назад был допрошен в качестве свидетеля.