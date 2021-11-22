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Сержа Саргсяна обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах

Сержа Саргсяна обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах.
В регионе
22 ноября 2021 г. 22:24
Сержа Саргсяна обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

"Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде", - отметили в ведомстве.

Ранее адвокат экс-главы государства Амрам Макинян сообщил, что речь идет о деле скандально известной предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время подкупала высокопоставленных чиновников.

Изначально Амбарцумян утверждала, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Теперь она изменила показания.

Макинян в связи с этим обратил внимание на то, что власти лишь через три года после показаний предпринимательницы Амбарцумян вдруг решили, что она все-таки давала взятки, в том числе и Саргсяну, который два года назад был допрошен в качестве свидетеля.

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Версия на азербайджанском языке Serj Sarkisyana qarşı külli miqdarda rüşvət almaq ittihamı irəli sürülüb

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