Серж Саркисян выдвинул кандидата на должность спикера парламента Армении

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саркисян выдвинул на должность спикера парламента кандидатуру Ара Баблояна. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом после заседания заявил спикер РПА Эдуард Шармазанов.

По его словам, на должности вице-спикеров будут выдвинуты кандидатуры Эдуарда Шармазанова и Арпине Ованнисян.

Фракцию РПА возглавит Ваграм Багдасарян, секретарем фракции станет Гагик Меликян.

Ара Баблоян родился 5 мая 1947 года. По профессии хирург, уролог. Ранее избран председателем постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения, материнства и детства.

Отметим, cегодня в Ереване состоится первое заседание парламента Армении нового созыва.