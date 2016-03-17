Президент Армении посетит США

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян посетит Соединенные Штаты Америки через несколько дней. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом президент Армении заявил 16 марта на встрече со студентами и преподавателями университета Кипра.
По его словам, в числе других мероприятий предусматривается большая встреча со студентами, а также с американскими учеными-армянами в Массачусетском технологическом институте.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости