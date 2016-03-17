 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Армении посетит США

    Об этом Серж Саргсян заявил на встрече со студентами и преподавателями университета Кипра

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян посетит Соединенные Штаты Америки через несколько дней. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом президент Армении заявил 16 марта на встрече со студентами и преподавателями университета Кипра.

    По его словам, в числе других мероприятий предусматривается большая встреча со студентами, а также с американскими учеными-армянами в Массачусетском технологическом институте. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi