Серж Саргсян назначил нового премьер-министра Армении

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Карен Карапетян назначен новым премьер-министром Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписан 13 сентября президентом Сержом Саргсяном.

Отметим, что Карен Карапетян родился 13 августа 1963 года в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. В 1980-1985 годы учился на факультете прикладной математики Ереванского государственного университета. Имеет ученую степень доктора экономических наук. С ноября 2012 года занимал должность заместителя генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" по стратегическому развитию.

Напомним, Овик Абрамян объявил об отставке 8 сентября. Он занимал должность премьер-министра Армении с 13 апреля 2014 года.