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    ​Серж Саргсян: Азербайджанцы вели себя намного достойней, чем некоторые армяне

    Президент Армении ответил на вопросы участников медиафорума в Ереване

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ "На протяжении нашей сложнейшей истории было много случаев, когда некоторые турки и азербайджанцы вели себя намного достойней, чем некоторые армяне".

    Как передает Report со ссылкой на «Кавказский узел», об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе медиафорума в Ереване, отвечая на вопросы участников.

    "На протяжении нашей сложнейшей истории было много случаев, когда некоторые турки и азербайджанцы вели себя намного достойней, чем некоторые армяне. В истории таких фактов было много. Это очень важное обстоятельство",- подчеркнул президент Армении.

    Отметим, что Международный медиафорум проходит в Ереване с 18 по 23 марта. В этом году медиафорум был посвящен вымышленному «геноцид армян».

    В ходе беседы Серж Саргсян коснулся армяно-турецких протоколов:

    "Я решил отозвать их из нашего парламента. Но это не означает, что мы отказываемся от возможности примирения с Турцией».

    Протоколы 2009 года не были ратифицированы по многим причинам, но в основном из за Азербайджанского фактора, заявил Саргсян.

    "Я уверен, что если бы не было азербайджанского фактора, протоколы были бы уже ратифицирован", - заявил Саргсян.

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