Серж Саргсян: армянская армия скатилась в пропасть

Метафорически, "автомобилем" - армянской армией управляют люди, которые не только не имеют "водительских прав", но и не умеют водить машину. В таком случае "автомобиль" неизбежно скатится в пропасть, что и произошло.

Метафорически, "автомобилем" - армянской армией управляют люди, которые не только не имеют "водительских прав", но и не умеют водить машину. В таком случае "автомобиль" неизбежно скатится в пропасть, что и произошло.

Как передает Report , об этом местным СМИ сказал экс-президент Армении Серж Саргсян.

"Власти хвастаются огромными оборонными расходами (в этом году расходы ожидаются на уровне 1,2 миллиарда долларов — ред.), забывая, что курс доллара в 2023 году не тот, что был в 1994, 2004 или 2014 годах. После 2018 года Армения в целом не получила никакой военно-технической поддержки", - отметил он.

Бывший президент раскритиковал действующую власть. Саргсян обвинил команду Пашиняна во лжи.