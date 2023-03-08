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Серж Саргсян: армянская армия скатилась в пропасть

Серж Саргсян: армянская армия скатилась в пропасть Метафорически, "автомобилем" - армянской армией управляют люди, которые не только не имеют "водительских прав", но и не умеют водить машину. В таком случае "автомобиль" неизбежно скатится в пропасть, что и произошло.
В регионе
8 марта 2023 г. 09:00
Серж Саргсян: армянская армия скатилась в пропасть

Метафорически, "автомобилем" - армянской армией управляют люди, которые не только не имеют "водительских прав", но и не умеют водить машину. В таком случае "автомобиль" неизбежно скатится в пропасть, что и произошло.

Как передает Report, об этом местным СМИ сказал экс-президент Армении Серж Саргсян.

"Власти хвастаются огромными оборонными расходами (в этом году расходы ожидаются на уровне 1,2 миллиарда долларов — ред.), забывая, что курс доллара в 2023 году не тот, что был в 1994, 2004 или 2014 годах. После 2018 года Армения в целом не получила никакой военно-технической поддержки", - отметил он.

Бывший президент раскритиковал действующую власть. Саргсян обвинил команду Пашиняна во лжи.

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Версия на азербайджанском языке Serj Sarqsyan: “Ermənistan ordusu dərəyə yuvarlanıb”

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