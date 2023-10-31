Серия из трех землетрясений произошла в Таджикистане

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошли три землетрясения магнитудами соответственно 3,8, 4,7 и 4,2.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили ученые Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
По информации ведомства, землетрясение было зафиксировано в Мургабском районе.
Их координаты составили 37,51 градусов северной широты; 74,52 градусов восточной долготы.
Эпицентр залегал на глубине 100 километров.
В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики пока не дали комментариев по поводу человеческих жертв и материального ущерба.