Серия из трех землетрясений произошла в Таджикистане

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошли три землетрясения магнитудами соответственно 3,8, 4,7 и 4,2.

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошли три землетрясения магнитудами соответственно 3,8, 4,7 и 4,2.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили ученые Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По информации ведомства, землетрясение было зафиксировано в Мургабском районе.

Их координаты составили 37,51 градусов северной широты; 74,52 градусов восточной долготы.

Эпицентр залегал на глубине 100 километров.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики пока не дали комментариев по поводу человеческих жертв и материального ущерба.