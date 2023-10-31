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Серия из трех землетрясений произошла в Таджикистане

Серия из трех землетрясений произошла в Таджикистане В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошли три землетрясения магнитудами соответственно 3,8, 4,7 и 4,2.
В регионе
31 октября 2023 г. 09:21
Серия из трех землетрясений произошла в Таджикистане

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошли три землетрясения магнитудами соответственно 3,8, 4,7 и 4,2.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили ученые Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По информации ведомства, землетрясение было зафиксировано в Мургабском районе.

Их координаты составили 37,51 градусов северной широты; 74,52 градусов восточной долготы.

Эпицентр залегал на глубине 100 километров.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики пока не дали комментариев по поводу человеческих жертв и материального ущерба.

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