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Серийное производство российского самолета МС-21 запустят в 2025 году

Серийное производство российского самолета МС-21 запустят в 2025 году Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом поступит в серийное производство в 2025 году.
В регионе
30 декабря 2022 г. 10:08
Серийное производство российского самолета МС-21 запустят в 2025 году

Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом поступит в серийное производство в 2025 году.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям", - сказал он.

Росавиация 29 декабря одобрила изменения в конструкцию МС-21 с российским двигателем ПД-14.

В ноябре правительство выделило 15 млрд рублей (206 млн долларов) на расширение производства МС-21. Дополнительно потратят около 44 млрд рублей (603,4 млн долларов) на производство авиадвигателей, в том числе на создание двигателя 14 ПД-14, предназначенного для МС-21.

В 2024 году Объединенная авиастроительная корпорация планирует поставить авиакомпаниям первые шесть полностью импортозамещенных МС-21 с наращиванием к 2029 году выпуска до 72 самолетов ежегодно.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın "MS-21" təyyarəsinin seriyalı istehsalına 2025-ci ildə başlanacaq

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