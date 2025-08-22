О нас

Россия объявила Сергея Маркова иноагентом

Россия объявила Сергея Маркова иноагентом Российский политолог Сергей Марков был внесен Министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.
22 августа 2025 г. 18:08
Россия объявила Сергея Маркова иноагентом

Российский политолог Сергей Марков внесен Министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Наряду с Марковым иноагентами объявлены блогер и музыкант Дмитрий Нюберг, священник Андрей Кордочкин и активист Раджана Дугарова, а также проекты "Tamizdatproject.org" и "Алиф ТВ".

Минюст вменяет им распространение фейков о российских властях и участие в создании или распространении контента иноагентов.

"Марков принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом", - сказано в пресс-релизе.

Версия на азербайджанском языке Sergey Markov Rusiyada xarici agent elan edilib
Версия на английском языке Moscow designates Sergey Markov as foreign agent

