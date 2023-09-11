Сергей Собянин с большим отрывом переизбран на пост мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам завершившихся в воскресенье выборов переизбран на новый срок, набрав, по предварительным данным, более 75% голосов.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам завершившихся в воскресенье выборов переизбран на новый срок, набрав, по предварительным данным, более 75% голосов.

Как передает Report , об этом сообщает "Коммерсантъ".

Трехдневное голосование в российской столице прошло спокойнее обычного, а подавляющее большинство избирателей предпочли воспользоваться электронным форматом волеизъявления. Кандидаты и их штабы серьезных нарушений не заметили и констатировали будничный характер завершившейся кампании.

Онлайн-голосование в итоге предпочли более 2,7 млн столичных избирателей (более 80% от принявших участие в выборах) против 570 тыс., воспользовавшихся бумажными бюллетенями.

В итоге в "электронном зачете" уверенно победил действующий мэр Сергей Собянин, получивший более 77% голосов. Последующие места заняли Леонид Зюганов (КПРФ, 8%), Борис Чернышов (ЛДПР, 6%), Владислав Даванков ("Новые люди", 5,1%) и Дмитрий Гусев (СРЗП, 3,9%).