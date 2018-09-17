Сергей Шойгу: военной операции в Идлибе не будет

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военная операция в Идлибе проводиться не будет, сирийские власти готовы ее отменить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам Шойгу, ссылаясь на Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе, принятый по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

«В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе»,— сказал Шойгу.