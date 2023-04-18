Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу в Москве провел переговоры с главой военного ведомства КНР Ли Шанфу. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Министр обороны России Сергей Шойгу в Москве провел переговоры с главой военного ведомства КНР Ли Шанфу. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Россия и Китай координируют действия при подготовке совместных патрулирований и учений в двустороннем и многостороннем форматах и должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества", - заявил Шойгу.

Ли Шанфу 16 апреля прибыл в Россию с первым зарубежным визитом после его назначения на эту должность. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Тот заявил, что отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе в военной сфере.