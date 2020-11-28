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Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян в ходе телефонного разговора обсудили предстоящий 7 декабря визит главы МИД Армении в Москву и ход выполнения заявления по Карабаху от 9 ноября.
В регионе
28 ноября 2020 г. 20:15
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян в ходе телефонного разговора обсудили предстоящий 7 декабря визит главы МИД Армении в Москву и ход выполнения заявления по Карабаху от 9 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября сего года, а также предстоящий 7 декабря сего года рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву", - говорится в сообщении МИД России.

Отметим, что С.Лавров посетил Ереван в составе российской межведомственной делегации 21 ноября. В ходе встречи с главой МИД РФ А.Айвазян принял приглашение посетить Москву с рабочим визитом в ближайшее время.

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