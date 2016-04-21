Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным визитом, где проведёт переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, а также со своим коллегой Эдвардом Налбандяном.

Как передает Report, главной темой переговоров станет урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров предложит в ходе своего визита определённые наработки по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.