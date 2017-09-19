 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сергей Лавров отказался от поездки на Украину

    Москва, однако, направит своего представителя на заседание совета министров стран ОЧЭС в Киев

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров не поедет на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое, как ожидается, состоится в ноябре этого года в Киеве.

    Как передает Report, об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.

    "Туда отправят кого-нибудь другого, чтобы не было антироссийского консенсуса", — пояснил высокопоставленный собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi