Сергей Лавров отказался от поездки на Украину

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров не поедет на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое, как ожидается, состоится в ноябре этого года в Киеве.

Как передает Report, об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.

"Туда отправят кого-нибудь другого, чтобы не было антироссийского консенсуса", — пояснил высокопоставленный собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах.