Сердюков: В сентябре-октябре в рамках ОДКБ пройдут ряд учений

В сентябре-октябре Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет ряд мероприятий.

В сентябре-октябре Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет ряд учений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

"Основным мероприятием оперативной и боевой подготовки является проводимое в начале сентября в Беларуси на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский" совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", в интересах обеспечения которых будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", - сказал он.

Также он сообщил, что командно-штабные учения (КШУ) "Рубеж-2025" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания (КСОР) Центральноазиатского региона пройдут на территории Кыргызстана во второй декаде сентября.

Кроме того, задачи по ликвидации биологических угроз в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ будут отработаны на учениях "Нерушимое братство-2025"", которые пройдут в середине октября на территории Таджикистана.

"Всего в ходе совместных учений в 2025 году будут привлечены: личного состава - более 5 тысяч человек и около 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники", - добавил Сердюков.