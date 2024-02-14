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Сердюков: Учения ОДКБ пройдут в сентябре-октябре в странах Центральной Азии

Сердюков: Учения ОДКБ пройдут в сентябре-октябре в странах Центральной Азии Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут на территории Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, на сентябрь-октябрь 2024 года запланировано шесть мероприятий.
В регионе
14 февраля 2024 г. 13:03
Сердюков: Учения ОДКБ пройдут в сентябре-октябре в странах Центральной Азии

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут на территории Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, на сентябрь-октябрь 2024 года запланировано шесть мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

"В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе коллективной безопасности: на территории Кыргызской республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2024", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сказал на брифинге Сердюков.

По его словам, в Таджикистане запланированы оперативный сбор с командованием коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона и совместное учение "Рубеж-2024".

"На территории республики Казахстан запланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024", - добавил он.

В презентации, представленной на брифинге Сердюкова сообщается, что во время активных фаз учений предусматривается участие в качестве наблюдателей представителей из других государств, не являющихся членами ОДКБ, а также международных организаций.

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